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Общество

Современную мебель и технику получила псковская библиотека «Радуга»

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов передал псковской детской экологической библиотеке «Радуга» современную мебель и технику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В настоящее время в учреждении уже обновлен литературный уголок, там установили несколько стеллажей. Также в распоряжение библиотекарей поступили ноутбук, видеопроектор и принтер.

«Каждый день библиотеку посещают целые классы. Здесь для ребят проводят различные познавательные программы и тематические мероприятия, демонстрируют развивающие фильмы. Новое оборудование, в котором так нуждалось учреждение, теперь позволит более качественно организовывать досуг детей и подростков», - сказал Денис Иванов.

В благодарственном письме читатели и коллектив библиотеки выразили признательность депутату за оказанную поддержу.

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