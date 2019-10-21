Переход на плазменную переработку мусора предложил учёный ПсковГУ на Евразийском промышленном конгрессе

19:30, 21 октября 2019, ПАИ

Игорь Плохов, директор инжинирингового центра «Инновационное электротехническое оборудование», работающего на базе ПсковГУ, представил на Евразийском промышленном конгрессе в Москве доклад о двух разработках псковских учёных: автономном модуле энергообеспечения и плазменном модуле переработки отходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В основе обоих разработок лежит разработка роторно-лопастной машины с внешним подводом тепла, которая признана Министерством науки как новое научно-техническое направление.

«Нашей большой научной группе во главе с Юрием Николаевичем Лукьяновым удалось разработать и создать энергоустановку, способную давать мощность до 1 000 000 ватт», – рассказал Игорь Плохов. На основе такой энергоустановки учёный предложил проект модуля по утилизации твёрдых бытовых отходов, использующих плазмохимический способ переработки.

Процесс осуществляется в плазмотроне – устройстве, в котором при протекании электрического тока через разрядный промежуток образуется плазма. За счет мощности энергоустановки температура может достигать 6 000 °С. При такой температуре кислород и любые отходы расщепляются до электронов, ионов и радикалов. Отходы превращаются в пыль, которую можно спрессовывать и использовать.

«Плазменная переработка мусора – самая экономичная технология утилизации отходов», – отмечает учёный, – «Такое производство работает на энергии, получаемой от утилизации мусора. Под воздействием химических процессов бесформенная грязная масса превращается в черную стекловидную массу. Данное вещество совершенно безвредно, и его можно использовать в строительстве».

Плазмохимический способ переработки твёрдых бытовых отходов уже успешно используется во многих развитых странах мира: США, Японии, Англии и других.

Автономный модуль жизнеобеспечения, разработанный сотрудниками Инжинирингового центра, вызывает интерес уже давно. Такой модуль позволяет получать электричество, тепло, горячую воду и чистую питьевую воду при минимальных затратах.



«Автономный модуль жизнеобеспечения может устанавливаться непосредственно в жилой зоне, например, на крыше многоквартирного дома», – рассказывает Игорь Плохов, – «Вибрация при этом мала, а общий уровень шума сопоставим с шумом компрессора холодильника. Модуль экологичен и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. К тому же, при включении модулей в цепочку обеспечивается максимальная защищенность от аварий».



В работе мероприятий Евразийского конгресса приняли участие промышленные предприятия российских регионов, а также представители законодательных и исполнительных органов власти, учёные и ведущие международные эксперты.



Евразийский промышленный Конгресс «ИНТЕГРАЦИЯ» - новая международная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем и перспектив промышленного сотрудничества в ЕАЭС и вопросов движения промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС и на рынках третьих стран, а также выработки действенных инструментов с целью эффективной интеграции и развития взаимодействия предпринимателей на пространстве ЕАЭС и дружественных стран.



