Жителям Палкино напомнили о мерах противопожарной безопасности

19:49, 21 октября 2019, ПАИ

21 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в целях недопущения пожаров провели профилактический рейд в поселке Палкино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда осуществлен обход домовладений и квартир граждан, с населением проведены инструктажи и беседы о соблюдении требований пожарной безопасности, распространены памятки и листовки на противопожарную тематику.

Жителям поселка разъяснены требования пожарной безопасности в быту, действия при обнаружении пожара и иных чрезвычайных ситуаций, приведены примеры пожаров, в том числе с гибелью людей, напомнены телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.