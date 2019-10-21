Юные псковичи приняли участие в культурно-просветительской акции «Град Петров»

20:14, 21 октября 2019, ПАИ

В культурно-просветительской акции «Град Петров» 15-17 октября в Санкт-Петербурге приняла участие делегация Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском колледже искусств, в состав делегации вошли 30 учащихся ДМШ, ДШИ и художественных школ области из Пскова, Великих Лук, Пустошки, Острова, Плюссы, Бежаниц.

Все участники программы являются победителями международных, всероссийских, межрегиональных и региональных конкурсов, фестивалей и олимпиад.

Программа пребывания одарённых детей в Санкт-Петербурге включала обзорную экскурсию, посещение Государственного Эрмитажа, новой сцены Мариинского театра, Государственного музея-заповедника «Павловск», интерактивного музея «Петровская акватория», Монумента героическим защитникам Ленинграда, Государственного музея истории религии.

По словам участников творческой делегации, трёхдневное пребывание в Санкт-Петербурге произвело на них сильнейшее впечатление, значительно расширило их кругозор, дало массу ярких впечатлений

Проект «Град Петров» Град Петров реализуется с 2013 года Министерством культуры РФ в рамках нацпроекта «Культура». В этом году его участниками стали свыше 6,5 тыс. учащихся из разных городов России.