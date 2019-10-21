Волонтёры псковского Красного Креста навещают пожилых псковичей - детей войны

20:40, 21 октября 2019, ПАИ

В рамках реализации проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны», геронтоволонтёр Красного Креста Людмила Кузьминична Рожковая, молодой волонтёр Красного Креста Семён Карлов и социальный работник Красного Креста Любовь Сушилова побывали дома с визитом вежливости у 86–летней Нины Яковлевой, чтобы восполнить дефицит общения у пожилой женщины и пригласить к участию в проекте Красного Креста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

В беседе с псковичкой Любовь Сушилова подробно рассказала о проекте Красного Креста, его возможностях и мероприятиях. Нина Яковлева с сожалением отметила, что многие события и конкретные даты из пережитой жизни у неё стёрлись из памяти, но забота и внимание родных придают ей силы духа. Пожилая женщина признана бывшим несовершеннолетним узником фашистских концлагерей. В годы Великой Отечественной войны вместе с родителями была насильственно вывезена в Латвию, где на себе испытала жестокое обращение немцев. С детских лет и до настоящего времени не забыты ужасы военного времени.

Визиты внимания - это просто человеческое отношение, после которых пожилым людям становится теплее на душе и улучшается настроение.

Расставаясь, представители Красного Креста вручили пожилой женщине буклеты о проекте, небольшие гостинцы и пожелали крепкого здоровья.

Визит внимания состоялся в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.