Благодарственные письма сотрудникам УИС Псковской области вручил Станислав Стармолотов

19:16, 09 ноября 2026, ПАИ

Глава города Пскова Станислав Стармолотов вручил благодарственные письма сотрудникам СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области. Церемония награждения прошла в администрации города и была приурочена к празднованию Дня работников СИЗО и тюрем. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Наград были удостоены начальник оперативного отдела Кирилл Тимощенко и заместитель начальника отдела специального учёта Екатерина Богданова.

Станислав Стармолотов отметил, что благодаря ответственной службе сотрудников уголовно-исполнительной системы в Пскове и области твёрдо сохраняется общественный порядок и обеспечивается выполнение ключевых государственных задач.

Вручая благодарственные письма, глава Пскова поблагодарил представителей СИЗО за добросовестный труд и верность профессиональному долгу и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в непростой, но столь значимой работе.