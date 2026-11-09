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Общество

Историю Идрицкого Знамени Победы рассказал финалист всероссийского конкурса в Москве

Финалисты Всероссийского интернет-конкурса «Россия, в которой мы не были» выступили в Москве с рассказами о своих регионах. Режиссёр массовых представлений Палкинского центра досуга Никита Вахрушев из Псковской области обратилcя к истории Знамени Победы, рассказав о посёлке Идрица и красноармейце Михаиле Минине, родившемся в деревне Ванино. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: Российское общество «Знание»

Благодаря проекту «Знание. Лекторий» об истории и уникальных особенностях различных субъектов и о легендарных местных уроженцах узнала широкая аудитория.

Никита Вахрушев рассказал, что Михаил Минин в составе штурмовой группы 30 апреля 1945 года одним из первых водрузил красное знамя над зданием Рейхстага в Берлине.

«История появления Знамени Победы гораздо сложнее, чем можно представить, потому что на самом деле таких знамён было изначально девять (по числу дивизий, которые находились в третьей ударной армии, штурмовавшей Берлин). Одно из них водрузил наш земляк Михаил Минин, и это задокументировано. Очень символично, что в штурме Рейхстага участвовали представители разных народов нашей страны», – рассказал Никита Вахрушев.

Специальным гостем эфира стал полярный исследователь Матвей Шпаро, который предложил объединить представленные места в единый путеводитель по малоизвестной России: «Я думаю, что очень хорошая была бы история, если бы общество «Знание» сделало такой путеводитель по России в бумажном или электронном виде, который соединил бы в себе все эти истории о России, в которой мы не были. И если бы он появился, я бы очень хотел получить его первый экземпляр, изучать его, чтобы он стал моей настольной книгой. Я готов участвовать в этом».

Конкурс «Россия, в которой мы не были» был ориентирован на жителей больших и малых городов, деревень, сёл и труднодоступных территорий, которые должны были рассказать о традициях, промыслах и интересных фактах, связанных с их местом жительства. Это соответствует целям и задачам национального проекта «Молодёжь и дети» и федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)».

Отметим, «Знание. Лекторий» – просветительский проект общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций слушатели могут задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

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