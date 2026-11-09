Находящегося в международном розыске гражданина Украины заключили под стражу в Псковской области

18:59, 09 ноября 2026, ПАИ

Себежский районный суд рассмотрел ходатайство прокурора о заключении под стражу 39-летнего гражданина Украины, находящегося в международном розыске и обвиняемого в совершении развратных действий в отношении малолетней. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина обвиняется в совершении на территории Республике Беларусь преступления по части 2 статьи 169 УК РБ. Ответственность за него предусмотрена пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Суд избрал в отношении гражданина Украины меру пресечения в виде заключения под стражу на 40 суток для обеспечения его возможной выдачи правоохранительным и судебным органам Республики Беларусь для уголовного преследования.