Эксперт назвал признаки, по которым можно распознать мошенника

18:20, 09 ноября 2026, ПАИ

Мошенники всегда торопят человека, чтобы у него не было времени обдумать ситуацию, и часто ставят условие «сейчас – или будет поздно». Об этом рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, если человек чувствует психологический дискомфорт, лучше сразу прекратить общение: чем дольше разговор с мошенником – тем сильнее он давит. На все вопросы у обманщиков есть заготовленные ответы, которые нагнетают обстановку.

Мошенники часто стремятся вызвать сильные эмоции, напугать или обрадовать – так они сбивают с толку и притупляют бдительность. Например, сообщают, что онлайн-банк взломали, чтобы человек в растерянности выполнил их просьбы и выдал информацию. Или «радуют» выигрышем в лотерею и обещают быстрое обогащение, а взамен просят оплатить небольшой взнос и ввести данные карты на фишинговом сайте.

Александр Иванов советует не спешить выполнять инструкции собеседника, особенно если речь о финансах, брать паузу и перепроверять информацию в первоисточнике. Если звонят из банка с тревожными новостями, нужно положить трубку и самому набрать номер горячей линии.