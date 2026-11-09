Посвящённая истории милиции выставка открылась в Пскове

18:31, 09 ноября 2026, ПАИ

В преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел РФ в Пскове открылась выставка, посвящённая истории милиции Псковской области. Площадкой для экспозиции стала универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, сообщили ПАИ организаторы.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области







Экспозиция объединяет книжный фонд библиотеки и уникальные материалы, предоставленные Музеем УМВД России по городу Пскову.

Посетители могут ознакомиться с книгами, посвящёнными работе милиции и криминалистике, и с подборкой детективной литературы. Особую историческую ценность представляют документы, фотографии и иные экспонаты из фондов музея городской полиции: они наглядно отражают ключевые вехи становления и развития правоохранительной службы в регионе.

С приветственным словом от имени руководства регионального УМВД России выступил заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов. Он отметил, что особую ценность экспозиции придают именно архивные материалы. От лица старшего поколения перед гостями выступил председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области полковник милиции в отставке Джемал Малышев.

Экспозиция будет работать до 7 декабря на первом этаже библиотеки.