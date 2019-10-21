В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»

21:10, 21 октября 2019, ПАИ

В Пскове в минувшую пятницу, 18 октября, прошел финал конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». Темой конкурса этого года стала поэзия нового тысячелетия. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в городском молодёжном центре.

Фото Юрия Безъязычного

На малой сцене Псковского драматического театра встретились 17 чтецов, успешно прошедших прослушивание в Молодёжном центре. Члены жюри, присутствовавшие в зале, оценивали выступления участников по следующим критериям: художественная выразительность и стилевая общность текстов, соответствие содержания стихотворения заявленной теме, оригинальность замысла и его соответствие задачам и теме конкурса, уровень художественного мастерства.

Фото Юрия Безъязычного

Помимо этого, были подведены итоги в номинациях «Поэзия» и «Проза».

Фото Юрия Безъязычного

По результатам конкурса победителями стали:

в номинации «Проза»:

1 место – Микрюкова Дарья

2 место – Владимирова Полина

3 место – Александрова Мария

в номинации «Философская лирика»:

1 место – Дёмина Арина

2 место – Константинова Диана

3 место – Яковлева Дарья

в номинации «Экспериментальная лирика»:

1 место – Константинова Диана

2 место – Андриянова Надежда

3 место – Осипова Мария

в номинации «Любовная лирика»:

1 место – Пловец Татьяна

2 место – Дёмина Арина и Кондратьева Ольга

3 место – Серова Дарья и Кирилова Александра

в номинации «Городская лирика»:

1 место – Гавала Александра

2 место – Константинова Диана

3 место – Ямщикова Дарья

в номинации «Лучший чтец»:

1 место – Спасов Максим

2 место – Трибуналова Татьяна

3 место – Степанова Ангелина

Фото Юрия Безъязычного

В состав жюри конкурса вошла главный редактор Псковского агентства информации Ирина Потапова. Обращаясь к участникам конкурса, Ирина Потапова пожелала не только успехов на поэтическй стезе, но и в обычной повседневной жизни. «Я желаю вам быть не просто услышанными членами жюри в зале, но и чтобы вас слышали, понимали, чувствовали и с вами соглашались те люди, с которыми вы встречаетесь каждый день дома, в школе и за её пределами», - отметила Потапова.

Напомним, в этом году конкурс проходил в девятый раз. Организатором выступил Псковский городской молодёжный центр.

Концертную программу финала конкурса наполнили выступления студии современного танца 8 dance studio, Василисы Паринкиной и Екатерины Партс. Ведущей конкурса стала Диана Константинова.

Партнерами конкурса стали котокафе «КОТЭдж», ресторан «Комплимент», туристическая фирма «Славянский Тур», и магазин «Псковский чай». Информационным партнёр мероприятия - Афиша Псков | Псков. Куда пойти?