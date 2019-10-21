В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
В Пскове в минувшую пятницу, 18 октября, прошел финал конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». Темой конкурса этого года стала поэзия нового тысячелетия. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в городском молодёжном центре.
Фото Юрия Безъязычного
На малой сцене Псковского драматического театра встретились 17 чтецов, успешно прошедших прослушивание в Молодёжном центре. Члены жюри, присутствовавшие в зале, оценивали выступления участников по следующим критериям: художественная выразительность и стилевая общность текстов, соответствие содержания стихотворения заявленной теме, оригинальность замысла и его соответствие задачам и теме конкурса, уровень художественного мастерства.
Фото Юрия Безъязычного
Помимо этого, были подведены итоги в номинациях «Поэзия» и «Проза».
Фото Юрия Безъязычного
По результатам конкурса победителями стали:
- в номинации «Проза»:
1 место – Микрюкова Дарья
2 место – Владимирова Полина
3 место – Александрова Мария
- в номинации «Философская лирика»:
1 место – Дёмина Арина
2 место – Константинова Диана
3 место – Яковлева Дарья
- в номинации «Экспериментальная лирика»:
1 место – Константинова Диана
2 место – Андриянова Надежда
3 место – Осипова Мария
- в номинации «Любовная лирика»:
1 место – Пловец Татьяна
2 место – Дёмина Арина и Кондратьева Ольга
3 место – Серова Дарья и Кирилова Александра
- в номинации «Городская лирика»:
1 место – Гавала Александра
2 место – Константинова Диана
3 место – Ямщикова Дарья
- в номинации «Лучший чтец»:
1 место – Спасов Максим
2 место – Трибуналова Татьяна
3 место – Степанова Ангелина
Фото Юрия Безъязычного
В состав жюри конкурса вошла главный редактор Псковского агентства информации Ирина Потапова. Обращаясь к участникам конкурса, Ирина Потапова пожелала не только успехов на поэтическй стезе, но и в обычной повседневной жизни. «Я желаю вам быть не просто услышанными членами жюри в зале, но и чтобы вас слышали, понимали, чувствовали и с вами соглашались те люди, с которыми вы встречаетесь каждый день дома, в школе и за её пределами», - отметила Потапова.
Напомним, в этом году конкурс проходил в девятый раз. Организатором выступил Псковский городской молодёжный центр.
Концертную программу финала конкурса наполнили выступления студии современного танца 8 dance studio, Василисы Паринкиной и Екатерины Партс. Ведущей конкурса стала Диана Константинова.
Партнерами конкурса стали котокафе «КОТЭдж», ресторан «Комплимент», туристическая фирма «Славянский Тур», и магазин «Псковский чай». Информационным партнёр мероприятия - Афиша Псков | Псков. Куда пойти?