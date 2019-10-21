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Общество

Приём граждан провёл начальник псковского УМВД Алексей Овсянников

Сегодня, 21 октября, в УМВД состоялся очередной прием граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Вместе с начальником Управления генерал-майором полиции Алексеем Овсянниковым в нем принял участие председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев.

Обращения к руководству Управления касались различных аспектов деятельности органов внутренних дел. В частности, разговор шел о ходе рассмотрения конкретных уголовных дел, соблюдении законодательных норм, розыске лиц.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев отметил, что всем заявителям были даны исчерпывающие ответы и разъяснен порядок рассмотрения их обращений.

Прием граждан в УМВД России по Псковской области осуществляется на регулярной основе в соответствии с утверждаемым графиком. К участию в этой ответственной работе постоянно привлекаются и наиболее компетентные в правовой сфере члены Общественного совета при УМВД.


 


 

 

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