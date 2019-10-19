Две псковички и великолучанка пострадали от действий телефонных мошенников

21:50, 21 октября 2019, ПАИ

В Пскове и Великих Луках горожанки лишились денег после общения с неизвестными лицами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 18 октября 40-летней великолучанке на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил горожанке, что, якобы, во избежание несанкционированного доступа к ее банковской карте требуется уточнить реквизиты карты. В итоге, необходимые сведения женщина звонившему сообщила.

После этого с банковской карты великолучанки было снято более 16 тысяч рублей. По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

По аналогичной схеме 18 октября мошенники похитили 55 тысяч рублей с банковской карты псковички, 1969 года рождения. А 19 октября еще одна жительница областного центра, 1970 года рождения, пообщавшись по телефону с неизвестным «доброжелателем», не досчиталась на своей карте свыше 16 тысяч рублей.

По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.