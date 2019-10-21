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Образовательный семинар специалистов по работе с молодёжью собрал представителей 26 районов Псковской области

В понедельник, 21 октября, неподалёку от Порхова, в Усадьбе А.Г. Гагарина «Холомки» стартовал региональный образовательный семинар специалистов по работе с молодёжью. Как сообщили Псковскому агентству инофрмации организаторы, в течение двух дней сотрудники сферы молодёжной политики в интерактивном формате обучатся основам социального проектирования, эффективным навыкам работы в команде, грамотному ведению социальных сетей и обсудят основные вопросы, встречающиеся в работе, и перспективы развития молодёжной политики региона.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Всё чаще в Псковской области обучение профессионалов, работающих с молодёжью, проводится в различных креативных форматах, вот и в этот раз Роман Доронин – командный коуч, психолог и игропрпактик – вместо традиционного написания и защиты проектов погрузил своих подопечных в самый настоящий интенсив, который можно охарактеризовать как «взрыв мозга».

фото пресс-службы администрации Псковской области

Участники семинара самых разных возрастов с удовольствием выполняли игровые упражнения: рисовали себя в виде различных метафор на рабочем месте и дома, обсуждали свои чувства и даже распутывали паутину из самих себя! Но обучение предполагает собой не только разминку тела, но и разминку мозга, поэтому уже к обеду участники начали настоящий мозговой штурм: учились строить мосты и команды, рассказывать истории и о своих чувствах, чтобы, по возвращению в районы, намного эффективнее работать с молодёжью, волонтёрами и социальными проектами.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Всех собравшихся в Усадьбе А.Г. Гагарина поприветствовали глава Порховского района Виктор Степанов, начальник Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская и её первый заместитель Алёна Трунова. Виктор Степанов выразил признательность организаторам семинара за то, что выбор места проведения пал на исторически значимое место, а также пожелал почаще проводить подобные мероприятия с пользой не только для карьерного роста, но и для развития культурного самосознания.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Впереди ещё один день интенсивного обучения, после которого специалисты вернутся в районы и с новыми силами и знаниями приступят к реализации молодёжной политики на территории региона.


 

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