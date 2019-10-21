0
21:10
В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
20:14
Юные псковичи приняли участие в культурно-просветительской акции «Град Петров»
18:33
Колото-резаные: «Раны» Бабака Анвари - неубедительный боди-хоррор с Арми Хаммером
12:04
Изборск обогнал Псков по количеству туристов
11:38
Псково-Изборский музей возьмёт под контроль коммерческое использование изображений своих объектов и коллекций
21:51
Вопросы сохранения культурного наследия региона обсудят в Пскове 18 октября
16:19
«Привет, ивент!» - 17 октября (ЗВУК)
Еще новости
Культура

Центральная городская библиотека Пскова представит программу памяти Юрия Тынянова

24 октября в 12:30 Центральная городская библиотека представляет программу «Из улицы в улицу», посвященную 125-летию со дня рождения Юрия Тынянова, писателя и литературоведа, определившего развитие мировой литературы на десятилетия. Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, доктор филологических наук Аида Разумовская расскажет подробнее о большом литературном наследии мастера, именем которого будет названа одна из улиц Пскова.

В жизнетворчестве Юрия Тынянова есть и псковская страница, он жил в Пскове с 1904 по 1912 год в доме Кузнецовых, который сохранился до сего времени и находится на улице Воровского, 9. Именно из этого дома юный Юрий ходил в псковскую губернскую гимназию, расположенную на улице Георгиевская (в советском прошлом - улица революционера Урицкого). Несколько лет назад в Пскове предполагали сделать музей писателя Тынянова, теперь решили назвать его именем одну из новых улиц города. Витает в воздухе и идея о памятной скамейке в сквере искусств на 4-х углах, который будет реконструирован по приграничному сотрудничеству городом Резекне, уроженцем которого является Юрий Тынянов.

У Иосифа Бродского есть такие строки: «От всего человека вам остается часть Речи. Часть речи вообще. Часть речи». «Часть речи», которая осталась нам от Юрия Тынянова, удачно соединившего в себе художественный опыт с научным, – уникальное явление не только русской, но и мировой культуры. Книги о Юрии Тынянове и плакаты студентов ПсковГУ будут представлены на выставке «Жизнь идет, как стих».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
21 октября 2019
В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
Юные псковичи приняли участие в культурно-просветительской акции «Град Петров»
21 октября 2019
Юные псковичи приняли участие в культурно-просветительской акции «Град Петров»
Изборск обогнал Псков по количеству туристов
18 октября 2019
Изборск обогнал Псков по количеству туристов
Псково-Изборский музей возьмёт под контроль коммерческое использование изображений своих объектов и коллекций
18 октября 2019
Псково-Изборский музей возьмёт под контроль коммерческое использование изображений своих объектов и коллекций
Вопросы сохранения культурного наследия региона обсудят в Пскове 18 октября
17 октября 2019
Вопросы сохранения культурного наследия региона обсудят в Пскове 18 октября
«Привет, ивент!» - 17 октября (ЗВУК)
17 октября 2019
«Привет, ивент!» - 17 октября (ЗВУК)
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
17 октября 2019
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
Директор Детской школы искусств Пскова покинул свою должность
17 октября 2019
Директор Детской школы искусств Пскова покинул свою должность 1

Идет загрузка...