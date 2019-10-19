44-летнего мужчину разыскивают в Пскове

09:13, 22 октября 2019, ПАИ

Полиция Пскова разыскивает 44-летнего Александра Иванова, который пропал ещё 5 сентября. Об этом Псковскому агентству информации соообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид мужчине около 45 лет, рост 175-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.

Пропавший был одет в чёрну шапку, камуфлированные куртку и брюки зелёного тона, в темные зимние кроссовки. С собой у него была чёрная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Иванова, который является уроженцем поселка Брусово Тверской области, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.