За хранение марихуаны отправил в колонию бездомного невельский суд

09:34, 22 октября 2019, ПАИ

40-летнего бездомного мужчину Невельский районный суд отправил на один год в исправительную колонию строгого режима за незаконной оборот марихуаны (часть 1 статьи 228 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В начале августа 2013 года злоумышленник недалеко от деревни Сенютино Невельского района возле свалки нашел дикорастущий куст конопли, с которого оборвал листья и верхушечные части, высушил и измельчил их, а затем пересыпал в стеклянную банку и незаконно хранил для личного употребления.

23 июня 2015 года вместе с марихуаной он отправился в Невель, где полицейские задержали его и в ходе личного досмотра обнаружили при нем стеклянную банку с марихуаной. В ней было 20,2 грамма наркотика.

Отмечается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, осуждался к реальному лишению свободы. Освободившись из мест лишения свободы, он вновь совершил умышленное преступление. Длительное время преступник скрывался от органов предварительного расследования и суда, в связи с чем с 26 августа 2015 года был объявлен в федеральный розыск.

14 сентября 2019 года злоумышленника задержали в Ставропольском крае и доставили на территорию Невельского района, где следователи заключили его под стражу и окончили расследование уголовного дела. В ведомстве добавили, что приговор суда не вступил в законную силу.