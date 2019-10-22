Более 4 тысяч жителей Псковской области являются должниками по алиментам

09:53, 22 октября 2019, ПАИ

Более 4 тысяч жителей Псковской области являются должниками по алиментам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФССП. 325 псковичей уже привлечены к административной ответственности, 173 - к уголовной по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Так, жительница Новосокольнического района по решению суда обязана была выплачивать алименты в пользу своего ребёнка в размере четверти от всех видов заработка. Однако должница игнорировала решение суда и не торопилась выполнять алиментные обязательства. Судебный пристав возбудил в ее отношении уголовное дело. Ведется дознание, после чего дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного акта и последующего направления в суд.

Наказание, которое ждет должницу за уклонение от уплаты алиментов, - исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.