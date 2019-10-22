0
09:11
Директор компании по уборке мусора станет гостем ПАИ-live
22:15
Образовательный семинар специалистов по работе с молодёжью собрал представителей 26 районов Псковской области
21:10
В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
13:19
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове планируется завершить в ноябре
12:16
Количество проходящих диспансеризацию россиян выросло почти вдвое за шесть лет
11:35
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
11:02
Пожарная автоцистерна поступит в Псковскую область в рамках нацпроекта «Экология»
Еще новости
Общество

Более 4 тысяч жителей Псковской области являются должниками по алиментам

Более 4 тысяч жителей Псковской области являются должниками по алиментам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФССП. 325 псковичей уже привлечены к административной ответственности, 173 - к уголовной по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Так, жительница Новосокольнического района по решению суда обязана была выплачивать алименты в пользу своего ребёнка в размере четверти от всех видов заработка. Однако должница игнорировала решение суда и не торопилась выполнять алиментные обязательства. Судебный пристав возбудил в ее отношении уголовное дело. Ведется дознание, после чего дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного акта и последующего направления в суд.

Наказание, которое ждет должницу за уклонение от уплаты алиментов, - исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Директор компании по уборке мусора станет гостем ПАИ-live
22 октября 2019
Директор компании по уборке мусора станет гостем ПАИ-live
Образовательный семинар специалистов по работе с молодёжью собрал представителей 26 районов Псковской области
21 октября 2019
Образовательный семинар специалистов по работе с молодёжью собрал представителей 26 районов Псковской области
В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
21 октября 2019
В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове планируется завершить в ноябре
21 октября 2019
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове планируется завершить в ноябре
Количество проходящих диспансеризацию россиян выросло почти вдвое за шесть лет
21 октября 2019
Количество проходящих диспансеризацию россиян выросло почти вдвое за шесть лет
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
21 октября 2019
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Пожарная автоцистерна поступит в Псковскую область в рамках нацпроекта «Экология»
21 октября 2019
Пожарная автоцистерна поступит в Псковскую область в рамках нацпроекта «Экология»
Новый температурный рекорд установила погода в Пскове
21 октября 2019
Новый температурный рекорд установила погода в Пскове

Идет загрузка...