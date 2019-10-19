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Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе, водитель госпитализирован

Около деревни Суханово Великолукского района в кювет вылетел автомобиль «Лада Приора». Авария произошла 22 октября около 7:45, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За рулём «Лады», по предварительным данным, находилась женщина. Ехала она одна. Водитель получила травмы и была доставлена в больницу. В пресс-службе УМВД отметили, что жизни пострадавшей ничего не угрожает.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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