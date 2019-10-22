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Общество

Книгу воспоминаний Савелия Ямщикова презентовали в Санкт-Петербурге

Книгу реставратора, общественного деятеля и публициста Савелия Ямщикова представили в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Санкт-Петербургские ведомости».

Презентация тома воспоминаний прошла в Исаакиевском соборе. 

Вдова реставратора Валентина Ганибалова с дочкой Марфой долго разыскивали папку с рукописями в архивах Ямщикова. Знали, что таковые есть и, наконец, папка обнаружилась. 

Книга имеет два названия: «Савва. Сам о себе» и предложенное самим Ямщиковым в предисловии - «Обычной жизни дар бесценный». Вместе с биографическими воспоминаниями дневниковые рассказы ученого увязывают в единую картину полвека истории России в первую очередь в сфере живописного искусства. 

Отдельные главы посвящены Изборску и Пскову, в которых благодаря усилиям Саввы сохранены многие музейные ценности. 

«Это был неуемный, мощный, напористый человек. Но все свои силы он направлял не на достижение каких-то своих целей, а на сохранение, возрождение и защиту искусства. Публикация его рассказов стала еще одним большим шагом в этом его деле», - сказал на представлении книги директор музейного комплекса «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.

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