Книгу воспоминаний Савелия Ямщикова презентовали в Санкт-Петербурге

10:11, 22 октября 2019, ПАИ

Книгу реставратора, общественного деятеля и публициста Савелия Ямщикова представили в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Санкт-Петербургские ведомости».

Презентация тома воспоминаний прошла в Исаакиевском соборе.

Вдова реставратора Валентина Ганибалова с дочкой Марфой долго разыскивали папку с рукописями в архивах Ямщикова. Знали, что таковые есть и, наконец, папка обнаружилась.

Книга имеет два названия: «Савва. Сам о себе» и предложенное самим Ямщиковым в предисловии - «Обычной жизни дар бесценный». Вместе с биографическими воспоминаниями дневниковые рассказы ученого увязывают в единую картину полвека истории России в первую очередь в сфере живописного искусства.

Отдельные главы посвящены Изборску и Пскову, в которых благодаря усилиям Саввы сохранены многие музейные ценности.

«Это был неуемный, мощный, напористый человек. Но все свои силы он направлял не на достижение каких-то своих целей, а на сохранение, возрождение и защиту искусства. Публикация его рассказов стала еще одним большим шагом в этом его деле», - сказал на представлении книги директор музейного комплекса «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.