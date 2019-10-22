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Общество

Двор на Леона Поземского, 44 в Пскове могут включить в проект реконструкции улицы

Двор на Леона Поземского, 44 в Пскове могут включить в проект реконструкции улицы, либо в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова, отвечая на вопрос на сайте губернатора, касающийся благоустройства исторической зоны по данному адресу.

Наталья Тихомирова рассказала, что работы по реставрации комплекса крепостных сооружений Окольного города (две Варлаамские башни и стены Окольного города) находятся на стадии завершения.

Благоустройство земельного участка, расположенного между пряслом стены Окольного города и домом № 44 по улице Поземского, предполагали устройство газона с георешеткой для проезда специального транспорта, а также восстановление после прокладки электрических сетей. Наталья Тихомирова добавила, что замена асфальтового покрытия подъезда к жилому дому № 44 проектом не предусмотрена, так как проведение таких работ находится в компетенции администрации города Пскова. В связи с этим комитет направил письмо в городскую администрацию с просьбой рассмотреть возможность включения работ по ремонту данного участка в одну из программ.

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