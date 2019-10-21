В ноябре актёры из Молдовы представят два спектакля в Пскове

12:08, 22 октября 2019, ПАИ

Кишиневский государственный русский театр имени А. П. Чехова в рамках зарубежной программы Министерства культуры РФ «Большие гастроли» представит в Пскове два спектакля: легенду-приключение «Снежная королева» по пьесе Евгения Шварца и американскую историю в двух частях «Гарольд и Мод» по мотивам пьесы Колина Хиггинса «Бегущие по небу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

15 ноября на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина зрители увидят «черную» комедию «Гарольд и Мод», повествующую о внезапной дружбе двух совершенно разных людей.

«Гарольд - молодой человек из аристократической семьи, который обладает необычным хобби — инсценировкой самоубийств. На первый взгляд, Гарольд немногословен, закрыт в своих мрачных мыслях, однако острая жажда общения и внимания к своей скромной персоне дает о себе знать характерным поведением. Его «развлечение» — регулярные походы на кладбище, внезапно поворачивает его жизнь вспять. Гарольд встречает неунывающую и эксцентричную старушку Мод, которая открывает ему те грани жизни, неведомые дома под материнской опекой. Он начинает жить новыми чувствами и эмоциями, на протяжении всего спектакля мы наблюдаем рост личности, человеческой души: от юнца до мужчины, способного принимать собственные решения. Спектакль до краев наполнен неожиданностями: внезапная музыка и интригующие танцы, спецэффекты, резкая смена декораций и настроения», - говорится в аннотации к спектаклю.

Режиссер-постановщик - заслуженный артист Республики Молдова Дмитрий Коев. Начало - в 19:00. Для зрителей 16+.

Спектакль режиссера Геннадия Бояркина «Снежная королева» «удивит постановочными новациями и изобретательностью режиссёрских находок, порадует слаженным актёрским ансамблем и прекрасной музыкой», обещают в дирекции. Сказку кишиневские артисты покажут 16 ноября на большой сцене Псковского театра драмы. Начало - в 13:00. Для зрителей 6+.

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