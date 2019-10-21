0
21:10
В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
20:14
Юные псковичи приняли участие в культурно-просветительской акции «Град Петров»
18:33
Колото-резаные: «Раны» Бабака Анвари - неубедительный боди-хоррор с Арми Хаммером
12:04
Изборск обогнал Псков по количеству туристов
11:38
Псково-Изборский музей возьмёт под контроль коммерческое использование изображений своих объектов и коллекций
21:51
Вопросы сохранения культурного наследия региона обсудят в Пскове 18 октября
16:19
«Привет, ивент!» - 17 октября (ЗВУК)
Еще новости
Культура

В ноябре актёры из Молдовы представят два спектакля в Пскове

Кишиневский государственный русский театр имени А. П. Чехова в рамках зарубежной программы Министерства культуры РФ «Большие гастроли» представит в Пскове два спектакля: легенду-приключение «Снежная королева» по пьесе Евгения Шварца и американскую историю в двух частях «Гарольд и Мод» по мотивам пьесы Колина Хиггинса «Бегущие по небу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

15 ноября на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина зрители увидят «черную» комедию «Гарольд и Мод», повествующую о внезапной дружбе двух совершенно разных людей.

«Гарольд - молодой человек из аристократической семьи, который обладает необычным хобби — инсценировкой самоубийств. На первый взгляд, Гарольд немногословен, закрыт в своих мрачных мыслях, однако острая жажда общения и внимания к своей скромной персоне дает о себе знать характерным поведением. Его «развлечение» — регулярные походы на кладбище, внезапно поворачивает его жизнь вспять. Гарольд встречает неунывающую и эксцентричную старушку Мод, которая открывает ему те грани жизни, неведомые дома под материнской опекой. Он начинает жить новыми чувствами и эмоциями, на протяжении всего спектакля мы наблюдаем рост личности, человеческой души: от юнца до мужчины, способного принимать собственные решения. Спектакль до краев наполнен неожиданностями: внезапная музыка и интригующие танцы, спецэффекты, резкая смена декораций и настроения», - говорится в аннотации к спектаклю.

Режиссер-постановщик - заслуженный артист Республики Молдова Дмитрий Коев. Начало - в 19:00. Для зрителей 16+.

Спектакль режиссера Геннадия Бояркина «Снежная королева» «удивит постановочными новациями и изобретательностью режиссёрских находок, порадует слаженным актёрским ансамблем и прекрасной музыкой», обещают в дирекции. Сказку кишиневские артисты покажут 16 ноября на большой сцене Псковского театра драмы. Начало - в 13:00. Для зрителей 6+.

Заказать билеты можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
21 октября 2019
В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
Юные псковичи приняли участие в культурно-просветительской акции «Град Петров»
21 октября 2019
Юные псковичи приняли участие в культурно-просветительской акции «Град Петров»
Изборск обогнал Псков по количеству туристов
18 октября 2019
Изборск обогнал Псков по количеству туристов
Псково-Изборский музей возьмёт под контроль коммерческое использование изображений своих объектов и коллекций
18 октября 2019
Псково-Изборский музей возьмёт под контроль коммерческое использование изображений своих объектов и коллекций
Вопросы сохранения культурного наследия региона обсудят в Пскове 18 октября
17 октября 2019
Вопросы сохранения культурного наследия региона обсудят в Пскове 18 октября
«Привет, ивент!» - 17 октября (ЗВУК)
17 октября 2019
«Привет, ивент!» - 17 октября (ЗВУК)
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
17 октября 2019
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
Директор Детской школы искусств Пскова покинул свою должность
17 октября 2019
Директор Детской школы искусств Пскова покинул свою должность 1

Идет загрузка...