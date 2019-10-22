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Общество

Псковские бизнес-клиенты Tele2 чаще путешествуют в Петербург

Tele2 проанализировала пользовательскую активность корпоративных клиентов за три летних месяца. Во время деловых поездок они проговорили более 900 000 минут и использовали почти 15 Тб мобильного интернета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Традиционно в летний период четверть псковских B2B-клиентов Tele2 ездили в Санкт- Петербург. Второе и третье место среди популярных направлений заняли Краснодарский край и Москва. Отметим, что в прошлом году эти позиции пришлись на Тверь и Москву. В соседний Великий Новгород псковичи отправлялись не чаще, чем в Рязань. За три месяца корпоративные клиенты Tele2 из Псковской области побывали во всех регионах Северо-Запада, а также на юге страны, в городах Урала и Сибири. Среди регионов, которые посетили предприниматели, находятся даже Сахалин и Чукотка. Всего за лето псковские бизнес-клиенты посетили 76 городов. Самым популярным месяцем для поездок внутри страны стал июль.

Общая продолжительность разговоров псковских предпринимателей в поездках составила свыше 900 000 минут. В целом за год псковские B2B-клиенты стали говорить на 23% больше. Также возросла активность предпринимателей в интернете. Общий трафик вырос на 64%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Tele2 предлагает своим бизнес-клиентам выгодные условиями для поездок по стране. Пользователи новых корпоративных тарифов не платят за междугородную связь внутри сети: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются, и в бизнес- путешествиях предприниматели могут пользоваться связью на домашних условиях.

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