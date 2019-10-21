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Спорт

166 спортсменов собрало Первенство города Пскова по плаванию

166 спортсменов приняли участие в Первенстве города Пскова по плаванию, которое прошло в спорткомплексе СДЮСШОР «Барс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Победителей выбирали по лучшему техническому результату на каждой дистанции. Пловцы соревновались в двух возрастных группах: 2005 года рождения и старше и 2006 года рождения и моложе.

В старшей возрастной группе на шести дистанциях (100 м, 200 м, 400 м комплексное плавание, 50 м, 100 м, 200 м брасс) лучшей оказалась мастер спорта России Варвара Степанова. Пять дистанций (100 м, 200 м на спине, 50 м баттерфляй, 50 м и 100 м вольный стиль) быстрее всего преодолела кандидат в мастера спорта Каролина Мордовцева. Кандидат в мастера спорта Никита Трахов победил на четырех дистанциях: 50 м, 100 м, 200 м и 400 м вольный стиль. Три дистанции оказались победными для трёх спортсменов - мастера спорта Андрея Селягина (50 м, 100 м, 200 м на спине), кандидатов в мастера спорта Станислава Домиенко (50 м, 100 м и 200 м брасс) и Станислава Степанова (100 м, 200 м и 400 м комплексное плавание). На двух дистанциях победили Ульяна Иванова, Ярослав Поляков и кандидат в мастера спорта Артем Елбакиев. Победа по итогам прохождения только одной дистанции досталась шести спортсменам из старшей возрастной группы: кандидату в мастера спорта Татьяне Степановой, кандидату в мастера спорта Полине Гуслиной, кандидату в мастера спорта Юлии Захаровой, Юлии Силаевой, Сергею Орлову и Леониду Федорову.

В младшей возрастной группе лучше всех показала себя кандидат в мастера спорта Карина Данилова. Она одержала победу на пяти дистанциях (50 м, 100 м и 200 м на спине, 50 м баттерфляй и 50 м вольный стиль). Мария Селякова быстрее своих сверстников проплыла четыре дистанции: 50 м, 100 м, 200 м брасс и 100 м комплексное плавание. Трижды стали лучшими Екатерина Орлова и Максим Алексеев, дважды - Артем Виноградов. По одной победе завоевали Алексей Мисюра, Алина Елбакиева, Полина Нефедова, Ульяна Степанова, Егор Евинов, Ольга Трофимова, Максим Белокопытов, Владимир Болдаков, Даниил Медведев, Иван Сергеев и Георгий Дёмкин.

По итогу состязаний нормативы, необходимые для присвоения спортивных разрядов, впервые выполнили 16 воспитанников «Барса».

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