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Общество

Обследование Ольгинского моста проведут в Пскове

Предпроектное обследование Ольгинского моста через реку Великую проведут в Пскове. Открытый конкурс в электронной форме опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,5 млн рублей. Средства будут выделены из областного и городского бюджетов в рамках программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Разработка документации нужна для выявления дефектов в конструкции пролетных строений, влияющих на безопасность движения, грузоподъемность и долговечность мостового сооружения, оценка их параметров. Также подрядчик определит ремонтопригодность пролетных строений моста, оценит их фактическую грузоподъёмность. После проведения предпроектного обследования можно будет определить назначение режима эксплуатации моста и приступить к разработке рекомендаций о необходимых работах и объемов ремонтных мероприятий для разработки проектно-сметной документации капитального ремонта моста. Обследование должно быть завершено к 25 декабря.

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок, поступивших на конкурс, намечены на 21 ноября.

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