В псковской галерее «Цех» в дни школьных каникул представят необычный спектакль «Тысячелистник»

13:26, 22 октября 2019, ПАИ

30 октября в 13:30 и в 15:00 в псковской галерее «Цех» театр из Франции Compagnie Areski («Арески») представит необычный спектакль-путешествие для детей и взрослых «Тысячелистник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В зале потушат свет и расставят инсталляции из бумажных скульптур. Зрители будут освещать себе путь карманными фонариками и так оживлять сказочные декорации. Звук колокольчика собирает зрителей вокруг стола, где автор, не произнося ни одного слова, расскажет короткую историю. Из его книги, как чертики из коробочки, будут появляться бумажные персонажи», - рассказали в дирекции.

Таких историй будет пять, а в промежутках между ними гости «опять разбредутся по сумрачному лесу, чтобы обнаружить в декорациях уже знакомых бумажных персонажей и мысленно дописать их истории».

«Я с самого начала знал, что останусь в черно-белой эстетике. Мне кажется, в ней есть что-то вневременное. Кто-то сказал однажды, что, используя цвета, находишься снаружи, а с черно-белой гаммой – внутри. Если бы я использовал цвета, всегда оставалась бы опасность увлечься декоративностью, а мне важно ощущение хрупкости, недосказанности», - рассказал автор спектакля и создатель театра Compagnie Areski, режиссер Лукаш Арески.

Лукаш Арески был вольнослушателем в знаменитой цирковой академии Фреттелини. Участвовал в цирковых спектаклях – на театральных подмостках и в больничных коридорах, под псевдонимом «Ромео» выступал с сольным номером контактной импровизации на европейских фестивалях уличных театров. В 2005 году создал свою труппу – «Компанию Арески».

Со временем основой его индивидуального стиля стала бумага и анимированные книги: «Мне очень интересно работать на пересечении бумажного театра и анимированной книги – всё то, что касается книги артиста, pop-up объектов».

Длительность спектакля - 40 минут. Для зрителей 6+.