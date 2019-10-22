Мост через реку Шелонь планируется отремонтировать в Дедовичском районе

12:52, 22 октября 2019, ПАИ

Объявлен аукцион на выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Шелонь на объездной автодороге в Дедовичском районе. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн 373 тыс. рублей. Источник финансирования - бюджет муниципального образования.

Проведение аукциона запланировано на 1 ноября.

Проект должен быть выполнен в течение 150 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Основная цель разработки проектной документации заключается в обеспечении работ по капитальному ремонту объекта для полного восстановления его транспортно- эксплуатационного состояния.