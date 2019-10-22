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Общество

Городам Нойс и Перт посвятили встречу Ганзейского клуба в Пскове

Городам-побратимам Пскова - Нойс (Германия) и Перт (Шотландия) посвятили второе заседание Ганзейского клуба, организованного после проведения Молодой Ганзы в рамках 39-х Международных Ганзейских дней нового времени.

Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском городском молодёжном центре, на встречу, которую провели руководитель Ганзейской дирекции Татьяна Пустошкина и волонтёр Татьяна Румянцева, пришли 20 человек, среди которых были и те, кто работал в качестве волонтёров на Ганзейских днях.

 Участники мероприятия узнали об истории городов Нойс и Перт, о начале побратимских связей с Псковом. Завершилось занятие викториной, которая позволила собравшимся проверить полученные знания.

39-е Международные Ганзейские дни нового времени состоялись в Пскове 27-30 июня. В них приняли участие порядка 200 тысяч человек.

Ганзейский клуб планирует проводить заседания один раз в месяц. Его участников ждут не только лекции на ганзейскую тематику, но и возможность поделиться идеями об укреплении международных связей.

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