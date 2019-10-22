О незаконных рубках леса и несанкционированных свалках в Псковской области можно сообщить на «горячую линию»

14:27, 22 октября 2019, ПАИ

О незаконных рубках леса или несанкционированных лесных свалках можно сообщить в диспетчерскую службу комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области по телефону 8 (800) 100-14-84. Звонки принимаются круглосуточно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Функционал региональной диспетчерской службы расширился по поручению губернатора Михаила Ведерникова.

Информацию о незаконных рубках, пожарах, свалках также можно сообщать на федеральную «горячую линию» 8 (800) 100-94-00.

Операторы после обработки поступившей информации передают её в соответствующие инстанции. Они также консультируют граждан о безопасном пребывании в лесах. За 10 месяцев зафиксировано более 120 таких звонков.