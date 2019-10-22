Сергей Пайст: Не все дачники идут на контакт с регоператором

13:38, 22 октября 2019, ПАИ

«Проблема с вывозом мусора с дач существует, сказать, что мы её сегодня решили, будет неправдой. Есть ряд дачников, которые заключают временный договор на оказание услуг по вывозу ТКО, добросовестно подходят к вопросам экологии региона и в целом страны. Но есть и те, кто категорически не идут на контакт», - заявил в эфире ПАИ-live директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Сергей Пайст.

Перед эфиром в редакцию Псковского агентства информации пришло письмо жителей посёлка Ямм в Гдовском районе, которые обеспокоены тем, что вынуждены оплачивать вывоз мусора в том числе за дачников, которые во множестве приезжают в посёлок летом.

«Мы живём в сельской местности и часть мусора сжигаем в печках, часть отправляем в компостные кучи, поэтому общий объем оставшихся отходов незначителен. Также мы считаем, что тариф в 93 рубля 40 копеек для жителей села с небольшим уровнем дохода сильно завышен», - говорится в письме, размещённом также на сайте губернатора Псковской области Ведерников.рф.

Относительно сжигания мусора Сергей Пайст отметил, что по закону заниматься этим запрещено. «Его нужно передавать специализированным организациям, которые вывезут отходы», - добавил он.