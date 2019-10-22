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Общество

Более полумиллиона жителей Псковской области обслуживает регоператор по обращению с ТКО

Более полумиллиона жителей Псковской области обслуживает регоператор по обращению с ТКО, сообщил в эфире ПАИ-live директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Сергей Пайст, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам гостя эфира, на момент начала реформы, к 31 декабря 2018 года, в Псковской области услугой по вывозу мусора были охвачены порядка 300 населенных пунктов, то есть чуть меньше 400 тысяч населения. Сейчас обслуживаются порядка 2,5 тысяч населённых пунктов, услугу получают 515 тысяч человек.

«За 9 месяцев работы мы постарались максимально расширить зону обслуживания и охват населения», - рассказал Сергей Пайст, добавив, что ещё «есть куда стремиться и над чем работать».

По его оценке, пока не имеют возможности воспользоваться услугой компании около 100 тысяч псковичей. «До конца года должны доехать до всех», - заявил Сергей Пайст.

«Конечная цель для регионального оператора – оказывать услугу всем жителям области и юридическим лицам, у которых образуются ТКО. Это задача №1. Порядка 85% своих задач региональный оператора выполнил», - заявил Сергей Пайст.

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