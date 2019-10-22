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Общество

5,5 тысяч юридических лиц Псковской области не заключили договоры на вывоз мусора

На сегодняшний день из 10 тысяч официально значащихся в реестре в Псковской области юридических лиц договоры на вывоз мусора заключили только около 4,5 тысяч. Такие данные озвучил директор регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами - ООО «Экопром» Сергей Пайст в прямом эфире проекта ПАИ-live 22 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст заявил, что работа с юридическими лицами ведётся, договоры заключаются.

Он добавил, что есть отдельные муниципалитеты, где по разным причинам не было возможности или желания тех или иных бюджетных учреждений заключить договор.

Что касается физических лиц, то, по словам директор «Экопрома», на сегодняшний день с частными домовладениями заключены 2 тысячи договоров, часть из них находятся в стадии обработки.

«Государство предусмотрело на возможность договоров публичной оферты», - напомнил гость эфира.

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