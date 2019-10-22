Активная фаза проектирования двух экотехнопарков в Псковской области начнётся в 2020 году

14:09, 22 октября 2019, ПАИ

Активная фаза проектирования двух экотехнопарков в Псковской области начнётся в 2020 году, сообщил в эфире ПАИ-live 22 октября директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Сергей Пайст, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст подчеркнул, что идея строительства экотехнопарков в северной и южной зоне региона никуда не делась. До конца 2020-го года планируется четко определиться совместно с органами исполнительной власти региона и местного самоуправления по местам нахождения этих объектов.

Гость ПАИ-live напомнил, что в Пскове и Псковском районе весь мусор сортируется. В Великих Луках также есть небольшая сортировочная линия на полигоне.