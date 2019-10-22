Директор «Экопрома»: Мы сделали огромный шаг по оснащению автопарка

15:32, 22 октября 2019, ПАИ

«Мы сделали огромный шаг по оснащению автопарка компании», - сообщил директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Сергей Пайст в эфире ПАИ-live 22 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, операторы по транспортированию отходов в ряде районов тоже закупают технику: в Невеле, в Великих Луках, в Усвятах, в Себеже. «Происходит переоборудование парка более эффективным, чистым по сбору, экономически выгодным для организации этой работы транспортом», - сказал Сергей Пайст.

По его словам, сегодня в 13 районах, в том числе Пскове, работает техника с задней загрузкой - как в европейских странах, а не с боковой.