На 13% увеличилась собираемость платы за вывоз отходов в Псковской области

14:22, 22 октября 2019, ПАИ

С начала года собираемость платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с физических лиц в Псковской области выросла на 13%. На начало года оплачивали услугу порядка 60% её пользователей, теперь – 73%. Об этом заявил директор регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Экопром» Сергей Пайст в прямом эфире ПАИ-live 22 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст отметил, что работа с должниками постоянно ведётся. «С должниками, конечно, сложно бороться, - заявил он. - Я всем говорю: необходимо оплачивать услугу, ведь она оказывалась». При этом он заметил, что там, где услуга по вывозу мусора оказывалась и до реформы, собираемость платы лучше, чем в тех населённых пунктах, где её не было.

Директор «Экопрома» также пояснил, что деньги, которые платит население, идут на финансирование услуг транспортных компаний, работающих на вывозе мусора, на оплату места размещения отходов и так далее. То есть, подчеркнул он, если население не оплачивает оказанную услугу, то долги копятся и у регионального оператора перед другими участниками процесса.