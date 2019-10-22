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Общество

Регоператор по ТКО рассмотрит вопрос обеспечения жителей Порхова мешками для мусора

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – компания «Экопром» рассмотрит возможность обеспечения жителей тех районов Порхова, где организован мешковой сбор мусора, мешками. Об этом сообщил директор компании Сергей Пайст в эфире ПАИ-live 22 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В то же время руководитель «Экопрома» пояснил, что выдача спецмешков, желающим собирать свои отходы именно так, - это «добрая воля регоператора».

«В тарифе мешков нет, чтобы все понимали, а стоимость одного составляет порядка 6 рублей. Где-то мы их выдаем, где-то нет - все зависит от активности муниципальных властей. Мешки заказываются на Плюсском перерабатывающем заводе, но сейчас поставки регоператору завершены», - отметил Сергей Пайст.

Он добавил, что мешковой сбор подходит для населённых пунктов, где вывоз отходов происходит раз в две недели, например, для Талабских островов.

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