Сергей Пайст: Я выбрасываю мусор только в контейнер

17:30, 22 октября 2019, ПАИ

«У меня принципиальная позиция: я не выбрасываю мусор в мусоропровод, хотя он есть, я иду 100 метров до контейнера», - заявил в эфире ПАИ-live 22 октября директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Сергей Пайст, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст отметил, что старается минимизировать количество упаковочной тары в своём доме, так как многое сейчас можно купить на развес. «Вспомнить наше детство: все конфеты были в кульке, масло - в пергаменте, молоко можно было купить в бидоне», - заметил Сергей Пайст.

Он также заявил, что можно прессовать отходы, в том числе пластиковые бутылки, в таком случае они будут менее подвержены загрязнению пищевыми отходами при транспортировке на перерабатывающий завод.