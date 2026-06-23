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Что нельзя делать 23 июня: приметы и запреты Тимофеева дня

23 июня православная церковь вспоминает священномученика Тимофея Прусского, жившего в IV веке и служившего епископом в городе Пруссе в Вифании, сообщает calend.ru. Согласно церковному преданию, святой отличался праведной жизнью и получил дар чудотворения, благодаря которому многие язычники приняли христианскую веру.

Фото: ПАИ

Во времена гонений на христиан император Юлиан Отступник приказал заключить Тимофея в темницу. Однако даже в заточении епископ продолжал проповедовать, обращая к вере других узников и людей, приходивших к стенам тюрьмы. За отказ прекратить проповеди святитель был казнен. Позднее его мощи перенесли в Константинополь, где, по преданию, у гробницы святого происходили чудеса.

В народном календаре день Тимофея считался временем особых знамений и предсказаний. Предки верили, что события и явления, произошедшие 23 июня, могут предвещать будущее.

Так, появление большого количества мышей считалось знаком неурожая и голодного года, стаи волков сулили падеж скота, а вороны, летящие из-за леса, воспринимались как предвестники болезней и бедствий. Особое значение придавали и необычным природным явлениям.

В народе говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят», а счастливым считалось то село, жители которого не увидели в этот день никаких тревожных примет.

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Что нельзя делать 23 июня: приметы и запреты Тимофеева дня

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