Каменная летопись на ощупь: в Изборске протестируют экскурсию для незрячих

09:05, 23 июня 2026, ПАИ

23 июня музей-заповедник «Изборск» станет площадкой для инклюзивного опыта. Здесь состоится тестирование специальной адаптированной экскурсии для незрячих и слабовидящих людей, сообщили ПАИ в общественной организации «Чудской проект».

Мероприятие является частью работы проекта «Путешествие без барьеров», которая направлена на знакомство с историческим наследием людей, кто воспринимает мир через прикосновения, запахи и звуки. Превратить Изборскую крепость, каменные стены и склоны Городищенского холма в доступную историю поможет методика тифлокомментирования. Впервые люди с глубокими нарушениями зрения смогут прикоснуться к прошлому: ощутить фактуру древней кладки, услышать легенды о Труворе, вдохнуть ароматы луговых трав, растущих на валах.

«Наша задача – не просто провести экскурсию, а дать возможность незрячим людям составить максимально полную картину этого сакрального места в своем воображении, – отмечают организаторы. – Изборск – это вторая экскурсия, которую мы готовим для адаптации национального турмаршрута «Александр Невский – имя России» для людей с нарушением зрения».

Адаптированная экскурсия разработана Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» в рамках проекта «Путешествие без барьеров», реализуемого с участием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов. Экспертную и методическую поддержку при разработке экскурсии и проведении тестирования оказывают министерство туризма Псковской области, Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих и Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих.