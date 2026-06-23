Как правильно пить воду в жару: советы специалистов

08:10, 23 июня 2026, ПАИ

В жаркую погоду организм теряет значительно больше жидкости, чем обычно, поэтому специалисты рекомендуют внимательно следить за питьевым режимом. Чувство жажды появляется не сразу, из-за чего обезвоживание может развиваться незаметно, обратили внимание в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Основным способом восполнения жидкости остается обычная питьевая вода. Специалисты советуют отдавать предпочтение охлажденным, но не ледяным напиткам, поскольку слишком холодная вода может негативно сказаться на самочувствии при перегреве.

Кроме того, рекомендуется ограничить употребление сладких напитков. Из-за высокого содержания сахара они хуже утоляют жажду и не способствуют полноценному восполнению жидкости.

Эксперты обращают внимание на качество питьевой воды. Не следует использовать воду из непроверенных источников, а напитки, особенно молочные и приготовленные в домашних условиях, не рекомендуется долго хранить на жаре. Отдельное внимание стоит уделять чистоте многоразовых бутылок и емкостей, а также льду, который добавляется в напитки.

Рекомендуется пить воду небольшими порциями в течение всего дня, не дожидаясь появления сильной жажды.