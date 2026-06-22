Реализацию проекта «Стоп Свалка» обсудили в Пскове

23:55, 22 июня 2026, ПАИ

В Пскове развивается система мониторинга незаконных свалок – проект «Стоп Свалка». Итоги пилотного этапа и планы дальнейшего развития обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин в рамках рабочей встречи.

Комплекс в автоматическом режиме фиксирует нарушения на контейнерных площадках, помогает выявлять незаконный сброс отходов и контролировать работу обслуживающих организаций.

За время работы зафиксированы признаки более 50 административных правонарушений. Система с помощью видеокамер считывает номера транспорта и координаты сброса – дальше штрафы назначает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

«Основной упор на транспортные средства, потому что крупногабаритный мусор обычно привозят на каком-то грузовом либо на личном транспорте. Понятное дело, что больше всего подвержены этому частный сектор и большие муниципальные, межрайонные площадки», – отметил Борис Елкин.

Опыт пилотного проекта планируется тиражировать в других муниципалитетах. Ранее Михаил Ведерников поручил разработать чёткий алгоритм взаимодействия профильных ведомств, чтобы оперативно оформлять правонарушения и привлекать виновных к ответственности.

«Работаем над тем, чтобы наша область становилась чище и комфортнее», – сказал глава региона.