Средняя пенсия работающих россиян выросла почти до 24 тысяч рублей

08:23, 23 июня 2026, ПАИ

Средний размер пенсии работающих пенсионеров в России в мае 2026 года приблизился к 24 тысячам рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

По состоянию на 1 мая средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан составил 23 721 рубль. Годом ранее этот показатель находился на уровне около 21 106 рублей.

Самые высокие выплаты среди работающих пенсионеров зафиксированы в Чукотском автономном округе. В мае 2026 года средний размер пенсии в регионе составил 39 383 рубля.