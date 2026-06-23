В России ввели «дни тишины» во время приёмной кампании в вузы

07:25, 23 июня 2026, ПАИ

В России стартовала приемная кампания в вузы, колледжи и техникумы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в 2026 году абитуриентам доступно около 880 тысяч бюджетных мест по программам среднего профессионального образования и более 620 тысяч бюджетных мест в вузах. Прием документов ведут 1,2 тысячи университетов и почти 4 тысячи колледжей и техникумов по всей стране.

Дмитрий Чернышенко отметил, что выбор будущей профессии имеет важное значение для развития экономики и достижения технологического лидерства страны. Он также призвал выпускников ориентироваться на специальности, востребованные в регионах и на рынке труда.

Как сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, 73 % всех бюджетных мест традиционно распределены между региональными вузами. В этом году увеличено число мест по педагогическим, медицинским и инженерно-техническим направлениям подготовки.

Подать документы в университеты абитуриенты могут через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг, а также лично или по почте. Кроме того, для поступающих работает сервис «Подбор вуза», который помогает оценить шансы на поступление и выбрать подходящую специальность.

Для участников специальной военной операции и их детей предусмотрена отдельная квота, которая составляет не менее 10 % от общего объема бюджетных мест.

Нововведением приемной кампании стали «дни тишины» 3 и 7 августа. В эти даты абитуриенты не смогут отзывать заявления или менять согласие на зачисление, что позволит избежать потери бюджетных мест.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что популярность среднего профессионального образования продолжает расти. По его словам, конкурс в колледжи и техникумы в среднем составляет от трех до четырех человек на место, а в некоторых образовательных учреждениях достигает 18 человек.