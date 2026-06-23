Дополнительное финансирование для строительства подъездной дороги к Гдовской школе выделят власти

00:12, 23 июня 2026, ПАИ

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Гдовского округа Веры Алексеевой прошла в правительстве Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

По словам Веры Алексеевой, школа в Гдове уже активно работает: впервые за долгие годы на её базе открыт летний лагерь дневного пребывания, где отдыхает 20 ребят, в том числе из семей участников СВО.

Разновозрастной отряд демонстрирует сплочённость, программа включает экскурсии, спорт и творчество. На июль запланирована лингвистическая смена, куда смогут приехать дети даже из других городов.

Вместе с тем остаётся важная проблема – состояние подъездной дороги к учебному заведению. Муниципалитет уже проработал этот вопрос, предварительная смета составляет 36 миллионов рублей, отметила Вера Алексеева и попросила поддержать проект.

«Понятно, что округ такие внеплановые траты не потянет, а объект важный. Поэтому принял решение направить средства из резервного фонда правительства области на ремонт», – сказал Михаил Ведерников.

Он также поставил задачу завершить все работы до начала нового учебного года.