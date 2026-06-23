Дополнительное финансирование для строительства подъездной дороги к Гдовской школе выделят власти
Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Гдовского округа Веры Алексеевой прошла в правительстве Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере MAX.
По словам Веры Алексеевой, школа в Гдове уже активно работает: впервые за долгие годы на её базе открыт летний лагерь дневного пребывания, где отдыхает 20 ребят, в том числе из семей участников СВО.
Разновозрастной отряд демонстрирует сплочённость, программа включает экскурсии, спорт и творчество. На июль запланирована лингвистическая смена, куда смогут приехать дети даже из других городов.
Вместе с тем остаётся важная проблема – состояние подъездной дороги к учебному заведению. Муниципалитет уже проработал этот вопрос, предварительная смета составляет 36 миллионов рублей, отметила Вера Алексеева и попросила поддержать проект.
«Понятно, что округ такие внеплановые траты не потянет, а объект важный. Поэтому принял решение направить средства из резервного фонда правительства области на ремонт», – сказал Михаил Ведерников.
Он также поставил задачу завершить все работы до начала нового учебного года.
Дополнительное финансирование для строительства подъездной дороги к Гдовской школе выделят власти
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