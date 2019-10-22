Региональный оператор по обращению с ТКО приглашает жителей Псковской области на работу

16:16, 22 октября 2019, ПАИ

В ООО «Экопром» — региональном операторе по обращению с ТКО — имеются вакансии, сообщил ее директор Сергей Пайст в прямом эфире ПАИ-live 22 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, работа связана с документооборотом в офисе, либо с выездами по районам. Сергей Пайст пояснил, что резюме можно прислать на официальную почту регионального оператора на его имя (e-mail: ro_pskov@mehuborka.ru, телефон: (8112) 20-19-21, адрес: Псков, улица Льва Толстого, 1).

ООО «Экопром» стало региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности. Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах России.