0
17:47
Команда проекта «Модная революция» выдвинута на «Народное признание»
17:26
Михаил Ведерников вручил сертификаты на предоставление грантов псковским общественникам
16:19
Псков вошел в топ-20 самых красивых городов России для путешествий осенью
15:08
Открытие межрайонных клиентских центров планирует в 2020 году псковский регоператор по ТКО
13:50
Более полумиллиона жителей Псковской области обслуживает регоператор по обращению с ТКО
13:02
Начался ПАИ-live с Сергеем Пайстом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
12:56
В добрые руки: Бездомные собаки псковского «Шанса» ждут своего человека
Еще новости
Общество

Региональный оператор по обращению с ТКО приглашает жителей Псковской области на работу

В ООО «Экопром» — региональном операторе по обращению с ТКО — имеются вакансии, сообщил ее директор Сергей Пайст в прямом эфире ПАИ-live 22 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, работа связана с документооборотом в офисе, либо с выездами по районам. Сергей Пайст пояснил, что резюме можно прислать на официальную почту регионального оператора на его имя (e-mail: ro_pskov@mehuborka.ru, телефон: (8112) 20-19-21, адрес: Псков, улица Льва Толстого, 1).

ООО «Экопром» стало региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности. Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Команда проекта «Модная революция» выдвинута на «Народное признание»
22 октября 2019
Команда проекта «Модная революция» выдвинута на «Народное признание»
Михаил Ведерников вручил сертификаты на предоставление грантов псковским общественникам
22 октября 2019
Михаил Ведерников вручил сертификаты на предоставление грантов псковским общественникам
Псков вошел в топ-20 самых красивых городов России для путешествий осенью
22 октября 2019
Псков вошел в топ-20 самых красивых городов России для путешествий осенью
Открытие межрайонных клиентских центров планирует в 2020 году псковский регоператор по ТКО
22 октября 2019
Открытие межрайонных клиентских центров планирует в 2020 году псковский регоператор по ТКО
Более полумиллиона жителей Псковской области обслуживает регоператор по обращению с ТКО
22 октября 2019
Более полумиллиона жителей Псковской области обслуживает регоператор по обращению с ТКО
Начался ПАИ-live с Сергеем Пайстом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
22 октября 2019
Начался ПАИ-live с Сергеем Пайстом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Ганзейские дни в Пскове вошли в число призёров регионального этапа Russian Event Awards
22 октября 2019
Ганзейские дни в Пскове вошли в число призёров регионального этапа Russian Event Awards
Обследование Ольгинского моста проведут в Пскове
22 октября 2019
Обследование Ольгинского моста проведут в Пскове

Идет загрузка...