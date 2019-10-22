Команда проекта «Модная революция» выдвинута на «Народное признание»

17:47, 22 октября 2019, ПАИ

Команда проекта «Модная революция» поборется за статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Инициатива». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала жительница Пскова Лариса Иванова.

Отмечается, что слаженная работа команды профессионалов по преображению женщин Псковской области и города Пскова «даёт прекрасные результаты». «За короткий срок работая с женщиной, которая выбирается голосованием подписчиков проекта каждый месяц, специалистам проекта удается не только подобрать участнице новый гардероб и новую причёску, но и поднять самооценку человека. Участница больше начинает верить в себя, меняются взгляды на жизнь и на себя саму», — пишет Лариса Иванова.

По ее словам, создатели проекта работают от души, и «на благо наших прекрасных женщин, с трепетом и любовью они подходят к новому образу каждой участницы и получают отличный результат».

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия читайте здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой. Главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>