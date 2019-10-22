Буфеты в двух школах Пскова откроются только с разрешения директора и родителей

16:11, 22 октября 2019, ПАИ

Буфеты в школах №№ 23 и 24 Пскова откроется только с разрешения директора и родительского совета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По вопросу предоставления аренды помещения для буфетов к и. п. главы Пскова, депутату по округу №8 Елене Полонской обратилась индивидуальный предприниматель, которой отказал в комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы. Елена Полонская пояснила, что договор с владельцем буфетов не продлили по истечении его срока действия. В частности, это связано с желанием городских властей сделать школьное питание более полезным. По словам Елены Полонской, если у руководства школы и родителей не будет возражений, буфеты в учреждениях могут быть открыты. Запрос с целью изучить мнения сторон направят в администрацию Пскова и городское управление образования. Предприниматель получит уведомление о возможности продления аренды.

Елена Полонская также встретилась на личном приёме с псковичкой, которая хочет обменять квартиру, полученную по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». Женщина рассказала, что ранее жила в ветхом доме на Советской, а её новая однокомнатная квартира находится Пражской, что слишком далеко от работы. При этом договор о приеме жилья псковичка подписала и получила ключи от квартиры.

Начальник Управления по распределению жилой площади Сергей Хмелев заметил, что по закону не предусмотрен возврат или обмен жилья, полученного в результате расселения. Он подчеркнул, что новое жилье соответствует всем требованиям, формальности были соблюдены: новая квартира соответствует по площади предыдущей, все документы в порядке, вместе с ключами их передали жильцу в пользование.

Елена Полонская предложила псковичке приватизировать новую квартиру и продать ее, после чего та сможет купить другое жилье в удобном районе.