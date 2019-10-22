Сбежавшую из дома после ссоры 17-летнюю великолучанку объявили в розыск

17:55, 22 октября 2019, ПАИ

17-летнюю Екатерину Самулевич, инвалида 2-й группы разыскивают в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Девушка ушла из дома после ссоры 20 октября. Предположительно, может находиться в Москве. Ранее она неоднократно уходила из дома.

На вид пропавшей 12-14 лет, рост- 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черного цвета, прямые и длинные, глаза карие, размер обуви 36-37. Была одета в черные джинсы, черные кроссовки и куртку темно-синего цвета.

Информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефонам 02 или (81153) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).