Сотрудничество в сфере культуры и экономики обсудили власти Псковской области с генконсулом Франции в Санкт-Петербурге

19:30, 22 октября 2019, ПАИ

Возможности сотрудничества в сфере культуры и развитие внешнеэкономического сотрудничества обсудили в ходе рабочей встречи первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк 22 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, генконсул отметил, что в Псковской области есть интерес к французскому языку, поэтому существует возможность приглашения французских деятелей культуры и искусства в Псковскую область для участия в мероприятиях различного уровня.

Вера Емельянова подчеркнула, что в рамках расширения гуманитарного сотрудничества стороны могут проработать вопрос о поддержке программ обмена учениками между образовательными учреждениями, что может стать новым импульсом для развития отношений между городами России и Франции.

Далее заместитель председателя комитета по экономическому развитию Псковской области Марина Аникеева рассказала о преференциях резидентов особой экономической зоны «Моглино», а также об активно развивающихся отраслях экономики региона. Уго де Шаваньяк в ответ выразил готовность донести эту информацию до французских предпринимателей.

«Мы заинтересованы во взаимодействии с новыми инвесторами. Постараемся использовать все возможности для сотрудничества», — подчеркнула Вера Емельянова.

Отмечается, что генеральный консул прибыл в Псков для открытия Недели французского кино, которая пройдет с 22 по 27 октября. Кинопоказы состоятся в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области. Открывает фестиваль кинокартина «Зази в метро».