Жильцы построенного почти 135 лет назад дома-памятника обратились за помощью к Александру Котову

19:52, 22 октября 2019, ПАИ

От имени совета дома № 5 на улице Горького псковичка Светлана Шаехова рассказала председателю Псковского областного Собрания депутатов, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Александру Котову о проблемных вопросах этого дома-памятника 22 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Мы заложники памятника. Наш дом был построен почти 135 лет назад – в 1885 году. В 2002 году он был признан аварийным, нас должны были расселить, но вместо этого стали делать ремонт», - сообщила Светлана Шаехова.

Отмечается, что с 2003-го по 2014-й год в доме заменили печное отопление на централизованное, провели горячую воду, выполнили частичный ремонт некоторых элементов, привели в порядок фасад, стены, окна, двери. И когда в 2014 году муниципальную программу «Жилище» сменила программа «Обеспечение жильём жителей города Пскова», о расселении уже не было речи – здание признали всё-таки пригодным для проживания.

Но жители обещаний не забыли и не согласились с новой оценкой комиссии. «Мы бьём во все колокола, но нас никто не слышит», - пожаловалась посетительница приёмной. По мнению жильцов, выполненные работы не могут иметь существенного значения, если не производилась замена перекрытий. При этом они обращают внимание на отваливающуюся с потолка штукатурку, сырость, повреждения лестницы в подъезде. «Мы не можем проживать в нашем доме, так как он изначально не предназначен для проживания», - уверена Светлана Шаехова.

Тем не менее, из раза в раз межведомственная комиссия, которая только в 2019 году трижды выезжала на объект, приходила к одному выводу – в доме жить можно.

Светлана Шаехова рассказала об отправленных письмах – вопросом дома с улицы Горького уже занимались в приёмной президента и его полномочного представителя в округе, на областном и муниципальном уровне, в том числе и в прокуратуре.

В рамках подготовки к Ганзейским дня у дома обновили фасад и крышу. Но по мнению жильцов, ремонт выполнен некачественно – по оценке очередной комиссии, изъяны устранимы.

Александр Котов, изучив представленные документы, обратил внимание на право жильцов заказать независимую экспертизу в случае, если результаты других осмотров кажутся им бездоказательными.

По словам Светланы Шаеховой, экспертиза обойдётся в 60-70 тысяч рублей, но такую сумму живущим в доме пенсионерам не собрать. В то же время посетительница приёмной партии отметила, что это здание представляет интерес для епархии, поскольку дом изначально был построен при монастыре для церковных нужд. Однако по закону такая передача осуществляется на безвозмездной основе, и вопрос не решается – ни город, ни церковь не берутся за расселение жильцов.

Александр Котов пояснил Светлане Шаеховой, что юридическим основанием для расселения может служить только документ, свидетельствующий о непригодности здания для проживания. «В этом случае в аварийном состоянии должны быть несущие конструкции. Без такого заключения дальше двигаться нельзя. Но если дом таковым признали, он уже не подлежит эксплуатации, жить в нём нельзя ни нынешним, ни будущим владельцам недвижимости. Вопрос непростой. Я понимаю, почему вы до сих пор не получили ни от кого ожидаемого ответа», - отметил спикер.

В пресс-службе добавили, что Александр Котов пообещал изучить все полученные документы и направить Светлане Шаеховой ответ.